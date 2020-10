Covid, salgono gli alunni da isolare: quarantena a Rho e Pogliano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Due classi della scuola dell'infanzia Pascoli di Rho e una prima delle elementari Don Milani di Pogliano in quarantena. Dopo i casi di positività in una sezione dell'asilo nido di Vighignolo a Settimo ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Due classi della scuola dell'infanzia Pascoli di Rho e una prima delle elementari Don Milani diin. Dopo i casi di positività in una sezione dell'asilo nido di Vighignolo a Settimo ...

Quasi 900 istituti con almeno un caso di Covid registrato e oltre mille persone positive. In Piemonte obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto nei pressi degli istituti, in Calabria un infe ...

Coronavirus: 96 nuovi positivi da ieri, morto un 78enne affetto da gravi patologie

In tutto le vittime sono 155. Salgono a 3.996 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. 2.058 i test effettuati nelle ultime 24 ore (192.705 ...

Quasi 900 istituti con almeno un caso di Covid registrato e oltre mille persone positive. In Piemonte obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto nei pressi degli istituti, in Calabria un infe ...