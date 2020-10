Covid, l’Rt ha superato l’1: Iss e ministero allertano: ”Rischio di un rapido peggioramento dell’epidemia” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto nell’ambito domiciliare. Rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico“. In questi ultimi giorni si sono concentrati sull’osservazione di dati, riferiti ai nuovi contagi, via via sempre più preoccupanti, dunque poco fa l’Istituto superiore di sanità (Iss), ed ministero della Salute, dopo aver attentamente analizzato il report relativo al periodo 21-27 settembre (con ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 ottobre 2020) “La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto nell’ambito domiciliare. Rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa ildella situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico“. In questi ultimi giorni si sono concentrati sull’osservazione di dati, riferiti ai nuovi contagi, via via sempre più preoccupanti, dunque poco fa l’Istituto superiore di sanità (Iss), eddella Salute, dopo aver attentamente analizzato il report relativo al periodo 21-27 settembre (con ...

