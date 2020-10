Covid -19 Zingaretti torna indietro ed emette nuova ordinanza

Leggi su bloglive

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Firmata nel Lazio l’per l’obbligo di mascherina all’aperto. Come spiega l’assessore al welfare e salute della Regione D’Amato, “non ci sarà invece l’obbligo per i bimbi under 6 e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.