Cosa c'entra Myriam Catania con L'Allieva 3? Ecco chi è nella fiction… (Di venerdì 2 ottobre 2020) Myriam Catania è attualmente una delle concorrenti del 'Grande Fratello Vip'. La gieffina ha voluto intraprendere questa nuova avventura inusuale per lei ed inedita agli occhi dei telespettatori; abituati quest'ultimi a vederla nelle vesti di attrice. E a tal proposito, anche lo stesso Alfonso Signorini più volte a sottolineato quanto, la sua voce e le sue gesta, possano spesso incantare come se si guardasse un frame di un film. Ora, l'attrice e doppiatrice ha deciso di mettersi in gioco e mentre è intenta a viversi questa nuova esperienza, i primi due episodi de 'L'Allieva 3′ sono andati in onda su Rai 1 attenendo un grande successo. Ora vi chiederete Cosa c'entri Myriam Catania con il telefilm ispirato ai romanzi di Alessia Gazzola.

