Coronavirus, Iss: “Progressivo peggioramento, ci sono segnali di allerta. Così in breve tempo maggiore impegno per i servizi sanitari” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un “progressivo peggioramento” dell’epidemia di Coronavirus che dura “da nove settimane” e che “si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari”. È il quadro delineato dell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sul monitoraggio dei contagi in Italia. “Un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei – avvisano Iss e ministero – rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico”. La situazione attuale “evidenzia importanti segnali di allerta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un “progressivo” dell’epidemia diche dura “da nove settimane” e che “si riflette in uncarico suisanitari”. È il quadro delineato dell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sul monitoraggio dei contagi in Italia. “Un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione esranei – avvisano Iss e ministero – rende concreto il rischio di un rapidoepidemico”. La situazione attuale “evidenzia importantidi...

ma costante e continua" dei casi di coronavirus, su cui la riapertura delle scuole "in questo momento ancora non ha pesato". Secondo Guerra "l'effetto delle scuole lo vedremo fra una settimana e ...

Ministero-Iss: "Rilassamento misure rende concreto ... "Continuano ad aumentare i casi di Covid -19 nel nostro paese e l'Rt supera anche di poco l'unità", ha sottolineato.

