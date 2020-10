Concorrente squalificato al Grande Fratello Vip 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) È stato squalificato durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2020. Il giovane influencer ha dovuto abbandonare la Casa per effetto di una bestemmia pronunciata nella notte. Denis è il secondo Concorrente squalificato dall’inizio di questa edizione del reality. Il primo a essere espulso era stato Fausto Leali per avere pronunciato la parola “ne*ro”. Il motivo della squalifica Si è trattato del primo momento importante della puntata del 2 ottobre, con Alfonso Signorini che ha chiamato Dosio in confessionale a inizio trasmissione, facendo riferimento a "una espressione ingiuriosa e offensiva per moltissime persone". Signorini si è quindi rivolto al Concorrente: "Purtroppo devo dirti una cosa un po' spiacevole, ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 2 ottobre 2020) È statodurante la sesta puntata delVip. Il giovane influencer ha dovuto abbandonare la Casa per effetto di una bestemmia pronunciata nella notte. Denis è il secondodall’inizio di questa edizione del reality. Il primo a essere espulso era stato Fausto Leali per avere pronunciato la parola “ne*ro”. Il motivo della squalifica Si è trattato del primo momento importante della puntata del 2 ottobre, con Alfonso Signorini che ha chiamato Dosio in confessionale a inizio trasmissione, facendo riferimento a "una espressione ingiuriosa e offensiva per moltissime persone". Signorini si è quindi rivolto al: "Purtroppo devo dirti una cosa un po' spiacevole, ...

GM19761 : RT @Incapabilis1: Dosio:19 anni,mai lavorato in TV,bestemmia involontariamente come fosse una parolaccia:giustamente(?) squalificato Adua:… - Incapabilis1 : Dosio:19 anni,mai lavorato in TV,bestemmia involontariamente come fosse una parolaccia:giustamente(?) squalificato… - motelcatt : Ma è possibile che nel 2020 un concorrente può essere squalificato per una bestemmia? #GFVIP - likeirisheyes : Mi dispiace perché Denis non è malaccio come concorrente ma giusta la squalifica , x rispetto a chi è stato squalif… - burbvlarry : RT @Kat82131855: Mi dispiace per Denis poverino poi è il concorrente più giovane che sia mai stato squalificato #gfvip -