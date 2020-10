Casaleggio e Di Battista | assalto a M5s

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Niente festa di compleanno per il Movimento 5 Stelle. Perché probabilmente non c’è nulla da festeggiare e non c’è quell’armonia necessaria in certi casi. Anzi, alla vigilia del 4 ottobre Davidecompie la mossa. La mossa per provare a riprendersi insieme ad Alessandro Dila base dei 5Stelle. I due giocano la stessa partita, si sentono, si vedono, ed è una coppia che ha quasi tutti i parlamentari contro. Sul Blog delle Stelle compare un post di fuoco, destinato a cambiare radicalmente la natura pentastellata. Viene messo nero su bianco che il 4 ottobre non ci sarà il Villaggio Rousseau, l’evento che lo stessoaveva annunciato a luglio. E poi l’associazione Rousseau ha tagliato i servizi, non però quelli che le consentono il ...