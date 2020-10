Bruciata viva dall’ex marito durante una diretta TikTok: è morta l’influencer cinese Lamu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nei suoi video si mostrava sempre felice, solare e sorridente, la vita però non si è mostrata con lei allo stesso modo: Lamu, la trentenne influencer cinese di TikTok è morta, a causa delle terribili conseguenze riportate dopo il folle gesto dell’ex marito. Lo scorso 14 settembre, proprio mentre Lamu, che su TikTok vantava migliaia di follower, era intenta a fare una diretta sul noto social, è stata aggredita dall’ex marito. Un gesto folle: secondo la ricostruzione del Beijing Youth Mail, l’uomo avrebbe cosparso l’ex moglie di benzina per poi darle fuoco. I follower di Lamu non hanno, fortunatamente, assistito all’aggressione, ma hanno potuto chiaramente ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nei suoi video si mostrava sempre felice, solare e sorridente, la vita però non si è mostrata con lei allo stesso modo:, la trentenne influencerdi, a causa delle terribili conseguenze riportate dopo il folle gesto dell’ex. Lo scorso 14 settembre, proprio mentre, che suvantava migliaia di follower, era intenta a fare unasul noto social, è stata aggredita dall’ex. Un gesto folle: secondo la ricostruzione del Beijing Youth Mail, l’uomo avrebbe cosparso l’ex moglie di benzina per poi darle fuoco. I follower dinon hanno, fortunatamente, assistito all’aggressione, ma hanno potuto chiaramente ...

Ultime Notizie dalla rete : Bruciata viva Morte in diretta: star di Tik Tok viene bruciata viva dal marito. I fan hanno udito urla agghiaccianti NewNotizie La California di Napa brucia. Le fiamme distruggono cantine, vigne e il ristorante Meadowood

Un ristorante conosciuto in tutto il mondo distrutto dalle fiamme, danni ingenti a cantine, vigne e abitazioni. Napa Valley brucia, e la colpa è del cambiamento climatico ...

Mina, ustioni su tutto il corpo Al Ris i reperti dell’autopsia

Ora al caso di Mina Safine, la 45enne originaria del Marocco che secondo l’accusa è stata bruciata viva dal marito al culmine di una lite in casa, lavoreranno anche i Ris di Parma. È l’ultima novità i ...

