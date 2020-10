9 Monkeys of Shaolin si mostra in un nuovo trailer di gameplay (Di venerdì 2 ottobre 2020) Due settimane prima dell’uscita di 9 Monkeys of Shaolin, Sobaka Studio ha svelato il nuovo trailer di gameplay incentrato sui dettagli e su tutte le caratteristiche chiave del gioco in arrivo: storia, sistemi di combattimento e progressione, armi, nemici e modalità co-op… Inoltre, oggi, Sobaka Studio ha lanciato la versione demo gratuita ampliata del gioco su Steam – “Prologue”, in modo che i giocatori possano sperimentare tutte queste funzionalità in un vero combattimento. Il primo capitolo completo della campagna di gioco offre opzioni per giocatore singolo e per il co-op (modalità online o split-screen per 2 giocatori). 9 Monkeys of Shaolin arriverà in tutto il mondo per PC Windows (tramite Steam), ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 2 ottobre 2020) Due settimane prima dell’uscita di 9of, Sobaka Studio ha svelato ildiincentrato sui dettagli e su tutte le caratteristiche chiave del gioco in arrivo: storia, sistemi di combattimento e progressione, armi, nemici e modalità co-op… Inoltre, oggi, Sobaka Studio ha lanciato la versione demo gratuita ampliata del gioco su Steam – “Prologue”, in modo che i giocatori possano sperimentare tutte queste funzionalità in un vero combattimento. Il primo capitolo completo della campagna di gioco offre opzioni per giocatore singolo e per il co-op (modalità online o split-screen per 2 giocatori). 9ofarriverà in tutto il mondo per PC Windows (tramite Steam), ...

