X Factor 2020, un ritorno inatteso nella terza puntata: di chi si tratta? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo . X Factor 2020 è arrivato alla terza puntata: ci sarà una grande novità nel talent, un ritorno a sorpresa sul palco scioccherà i giudici. X Factor 2020; arriva la terza puntata del talent in onda su Sky e grandi sorprese vengono annunciate per questo nuovo appuntamento. Si tratta dell’ultima puntata dedicata alle audizioni, poi arriverà … Leggi su youmovies (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo . Xè arrivato alla: ci sarà una grande novità nel talent, una sorpresa sul palco scioccherà i giudici. X; arriva ladel talent in onda su Sky e grandi sorprese vengono annunciate per questo nuovo appuntamento. Sidell’ultimadedicata alle audizioni, poi arriverà …

rockolpoprock : Agnelli ed Emma: 'Per dimostrare di essere amici non servono i duetti' - GQitalia : .@MarroneEmma fa la differenza a @XFactor_Italia #XF20 - infoitcultura : X Factor 2020, le lezioni di Emma e i concorrenti più divertenti - infoitcultura : X-Factor 2020, il rock dei Trillici smuove la giuria - infoitcultura : X Factor 2020 - Ultime Audizioni su Sky Uno e NOW TV (venerdì su TV8) -