Vi spiego perché sono meglio i collegi uninominali delle preferenze (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dario Parrini, presidente della commissione affari costituzionali del senato, è l’esperto del Pd in materia di legge elettorale. Perché la soglia di sbarramento al 5% la considerate «non discutibile»? In maggioranza Leu non era d’accordo da principio e andrebbe sentito il parere delle opposizioni. Perché la discussione su come si distribuiscono i seggi tra i partiti l’abbiamo già fatta, è stata oggetto di un lungo negoziato durato mesi e il 5% è il punto di incontro migliore. Per il Pd … Continua L'articolo Vi spiego perché sono meglio i collegi uninominali delle preferenze proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dario Parrini, presidente della commissione affari costituzionali del senato, è l’esperto del Pd in materia di legge elettorale. Perché la soglia di sbarramento al 5% la considerate «non discutibile»? In maggioranza Leu non era d’accordo da principio e andrebbe sentito il parereopposizioni. Perché la discussione su come si distribuiscono i seggi tra i partiti l’abbiamo già fatta, è stata oggetto di un lungo negoziato durato mesi e il 5% è il punto di incontro migliore. Per il Pd … Continua L'articolo Viperchéproviene da il manifesto.

borghi_claudio : La prima puntata di 'scuola di magia' la mia rubrica del giovedì su @RadioRPL. Audio migliore e ascolto consigliato… - marty97lanzani : RT @nodangerinsoul_: Voglio condividere con voi un pensiero, che ho metabolizzato da poco: Molti non capiscono che Can è Özgür. Mi spiego m… - Elutari : RT @Lelemarga1: Ora vi spiego perché a voi che inneggiate ancora allo stare a casa vorrei dare delle badilate sui denti. Allora, dopo anni… - peoplescaremee_ : RT @peoplescaremee_: come sconfiggere l'acne: premessa: non sono un medico ma vi spiego come ho fatto io. rt perché può essere utile?? 1 ca… - Duncanilcan : RT @Lelemarga1: Ora vi spiego perché a voi che inneggiate ancora allo stare a casa vorrei dare delle badilate sui denti. Allora, dopo anni… -

Ultime Notizie dalla rete : spiego perché "Io, navigator, vi spiego perché il reddito di Cittadinanza non funziona" Panorama