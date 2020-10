“Vergogna! Hai un figlio a casa”. Karina Cascella demolisce Elisabetta Gregoraci: l’ex moglie di Briatore sepolta da una valanga (Di giovedì 1 ottobre 2020) E se fosse proprio Elisabetta Gregoraci la sorpresa del Grande Fratello Vip? Entrata per ultima sta attirando sempre più l’attenzione su di sé. Il suo flirt con Pierpaolo Pretelli sta appassionando infatti i telespettatori che prima aveva assistito alla sfogo di Elisabetta Gregoraci contro l’ex marito Flavio Briatore aprendosi con Patrizia De Blanck svelando dettagli che hanno portato alla fine del suo matrimonio con Briatore. ”È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male -dice commossa- il giorno del funerale di mia madre lui mi ha lasciata da sola perché doveva andare in discoteca. Io quel giorno non gliel’ho più perdonato”, sottolinea la Gregoraci. ”Pesavo 20 chili meno di adesso, ero ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) E se fosse propriola sorpresa del Grande Fratello Vip? Entrata per ultima sta attirando sempre più l’attenzione su di sé. Il suo flirt con Pierpaolo Pretelli sta appassionando infatti i telespettatori che prima aveva assistito alla sfogo dicontro l’ex marito Flavioaprendosi con Patrizia De Blanck svelando dettagli che hanno portato alla fine del suo matrimonio con. ”È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male -dice commossa- il giorno del funerale di mia madre lui mi ha lasciata da sola perché doveva andare in discoteca. Io quel giorno non gliel’ho più perdonato”, sottolinea la. ”Pesavo 20 chili meno di adesso, ero ...

