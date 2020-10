Usa 2020: dopo lo ‘shit show’ di Trump e Biden vogliano fuggire tutti in Canada, dice Google (Di giovedì 1 ottobre 2020) “And the winner is… Canada”. Non v’è dubbio alcuno: fosse stato il dibattito presidenziale consumatosi martedì notte in quel di Cleveland, Ohio, regolato dal medesimo “format” dei premi Oscar, proprio così, con questa formula di rito, si sarebbe conclusa la contesa. E sul palco sarebbe salito, per ritirare la mitica statuetta, un molto commosso Justin Trudeau, giovane ed aitante primo ministro del molto pacioso vicino nordico degli Stati Uniti d’America. O, almeno, questo è quel che lascia intendere il più moderno, universale ed infallibile degli oracoli: il motore di ricerca Google, secondo il quale durante e, soprattutto, dopo il confronto tra i due candidati, le più cliccate richieste hanno per l’appunto riguardato, in un’incontenibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “And the winner is…”. Non v’è dubbio alcuno: fosse stato il dibattito presidenziale consumatosi martedì notte in quel di Cleveland, Ohio, regolato dal medesimo “format” dei premi Oscar, proprio così, con questa formula di rito, si sarebbe conclusa la contesa. E sul palco sarebbe salito, per ritirare la mitica statuetta, un molto commosso Justin Trudeau, giovane ed aitante primo ministro del molto pacioso vicino nordico degli Stati Uniti d’America. O, almeno, questo è quel che lascia intendere il più moderno, universale ed infallibile degli oracoli: il motore di ricerca, secondo il quale durante e, soprattutto,il confronto tra i due candidati, le più cliccate richieste hanno per l’appunto riguardato, in un’incontenibile ...

