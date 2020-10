Soleil Sorge si becca in diretta tv un bel “salutame a soreta” da Barbara D’Urso. Ecco cosa è accaduto a Pomeriggio 5 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una puntata di Pomeriggio 5 davvero accesa e piena di sorprese, quello andato in onda il 30 ottobre, lo show diretto e condotto da Barbara D’Urso è diventato infatti teatro di liti furiose e accesissimi scontri verbali. Ad essere protagonisti della vicenda sono stati Soleil Sorge, il paparazzo Alex Fiumara e la stessa Barbara D’Urso. Soleil Sorge è infatti stata recentemente protagonista di uno scandalo a seguito di una paparazzata in compagnia di Andrea Iannone. La lite in studio è scaturita dalla dichiarazioni del paparazzo Fiumara, secondo il quale lo scandalo era stato organizzato ed architettato ad arte proprio dalla stessa Soleil, la quale avrebbe ingaggiato dei fotografi per farsi paparazzare in ... Leggi su virali.video (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una puntata di5 davvero accesa e piena di sorprese, quello andato in onda il 30 ottobre, lo show diretto e condotto daD’Urso è diventato infatti teatro di liti furiose e accesissimi scontri verbali. Ad essere protagonisti della vicenda sono stati, il paparazzo Alex Fiumara e la stessaD’Urso.è infatti stata recentemente protagonista di uno scandalo a seguito di una paparazzata in compagnia di Andrea Iannone. La lite in studio è scaturita dalla dichiarazioni del paparazzo Fiumara, secondo il quale lo scandalo era stato organizzato ed architettato ad arte proprio dalla stessa, la quale avrebbe ingaggiato dei fotografi per farsi paparazzare in ...

