Outlook non funziona: problema con mail e accessi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Outlook non funziona, le segnalazioni sono continue e arrivano ad arrivare dalle 8:00 di questa mattina. Il servizio mail di Microsoft è in tilt: molti utenti hanno lamentato l'impossibilità di accedere al sito, per problemi legati al login. Oggi, giovedì primo ottobre, Outlook sembra essere down in tutta Italia, anche se le segnalazioni interessano più il Nord del paese. Il problema d'accesso alla casella di posta elettronica comprende sia la versione desktop che quella mobile. Il problema diffuso che sta generando malcontento tra gli utenti della piattaforma Microsoft. L'articolo proviene da Italia Sera.

