La Corte Suprema irlandese ha stabilito che il pane di Subway non è pane (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il pane della catena americana Subway contiene troppo zucchero per poter essere considerato legalmente pane. E' quanto ha stabilito la Corte Suprema irlandese mettendo termine a un contenzioso legale durato 14 anni.Come conseguenza del pronunciamento dei cinque giudici del massimo organo giudiziario, il pane utilizzato nei sandwich di Subway deve essere soggetto a un'Iva maggiorata al 13,5%. Secondo la legge irlandese in materia, gli ingredienti del pane come lo zucchero e il grasso non devono superare il 2% del peso della farina nella pasta di preparazione. Nei sandwich di Subway invece questo rapporto si ...

