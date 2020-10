Juventus all’assalto di Chiesa ma prima deve fare cassa. E la Fiorentina si “copre” con De Paul (Di giovedì 1 ottobre 2020) Federico Chiesa può approdare alla Juventus per circa 50 milioni. prima i bianconeri devono cedere. I viola a quel punto andrebbero su De Paul. L’azzurro Federico Chiesa potrebbe essere il botto finale del calciomercato. L’attuale centrocampista offensivo della Fiorentina è infatti nel mirino della Juventus. Il prezzo di Chiesa Il quasi 23enne figlio d’arte approderebbe in bianconero per una cifra complessiva vicina ai 50 milioni così articolata: prestito oneroso alto (10-15 milioni) con opzione di riscatto – diritto che diventerà obbligo al raggiungimento di obiettivi abbastanza semplici -. Una sorta di operazione alla Morata, considerando anche il fatto che l’attuale contratto con ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Federicopuò approdare allaper circa 50 milioni.i bianconeri devono cedere. I viola a quel punto andrebbero su De. L’azzurro Federicopotrebbe essere il botto finale del calciomercato. L’attuale centrocampista offensivo dellaè infatti nel mirino della. Il prezzo diIl quasi 23enne figlio d’arte approderebbe in bianconero per una cifra complessiva vicina ai 50 milioni così articolata: prestito oneroso alto (10-15 milioni) con opzione di riscatto – diritto che diventerà obbligo al raggiungimento di obiettivi abbastanza semplici -. Una sorta di operazione alla Morata, considerando anche il fatto che l’attuale contratto con ...

