Highlights e gol Virtus Entella-Albinoleffe 2-1, secondo turno Coppa Italia 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gli Highlights e i gol di Virtus Entella-Albinoleffe 2-1, match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. Allo stadio Aldo Gastaldi i padroni di casa passano in vantaggio al 29′ con una bell'iniziativa di Morra che sulla sinistra entra in area e calcia in diagonale colpendo il palo. Sulla respinta si avventa per primo Koutsoupias per il tap-in vincente. Al 38′ arriva il raddoppio: gran gol di Petrovic che riceve palla da Cardoselli, rientra sul sinistro e a giro infila la sfera nel sette dove Savini non può arrivare. Nel recupero della ripresa Gusu accorcia le distanze risolvendo una mischia in area di rigore, ma il match termina 2-1.

