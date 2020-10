GREY’S ANATOMY 17, ecco quando inizia negli Stati Uniti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Finalmente ci siamo: Grey’s ANATOMY 17, il più longevo medical drama della tv sta per tornare con i nuovi episodi. L’americana Abc ha infatti annunciato che la serie con protagonista Ellen Pompeo tornerà in onda il 12 novembre 2020, con una speciale première di due ore.Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: Matias capisce che Marcela è stata l’amante di TomasUn ritorno in grande stile, dunque, per la dottoressa più amata degli Stati Uniti, la quale nella scorsa stagione ha dovuto fare i conti con gli effetti collaterali della pandemia globale che ha interrotto bruscamente le riprese, fermando il sedicesimo capitolo a quattro episodi dalla fine. Ma con le riprese in corso del 17° ciclo (iniziate lo scorso 9 settembre), la serie di Shonda Rhimes è pronta a ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 ottobre 2020) Finalmente ci siamo: Grey’s17, il più longevo medical drama della tv sta per tornare con i nuovi episodi. L’americana Abc ha infatti annunciato che la serie con protagonista Ellen Pompeo tornerà in onda il 12 novembre 2020, con una speciale première di due ore.Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: Matias capisce che Marcela è stata l’amante di TomasUn ritorno in grande stile, dunque, per la dottoressa più amata degli, la quale nella scorsa stagione ha dovuto fare i conti con gli effetti collaterali della pandemia globale che ha interrotto bruscamente le riprese, fermando il sedicesimo capitolo a quattro episodi dalla fine. Ma con le riprese in corso del 17° ciclo (te lo scorso 9 settembre), la serie di Shonda Rhimes è pronta a ...

paneenutella12 : RT @darveyfeels_: “Dimmi l’attore che se comparisse qui in questo momento te lo sbaciucchieresti subito. Io quello di Grey’s Anatomy, Patri… - giuliadoro : ho sempre sottovalutato grey’s anatomy. È una seria tv spaziale >>>> - telesimo : RT @VanityFairIt: Ebbene sì, il Covid-19 è entrato anche in Grey’s Anatomy... - newyorker01 : ma chi! Pompeo di Grey’s Anatomy? - VanityFairIt : Ebbene sì, il Covid-19 è entrato anche in Grey’s Anatomy... -

Ultime Notizie dalla rete : GREY’S ANATOMY Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo.com