Gli orsi in Trentino vivono uno "stress psico-fisico molto severo" e "M49 non mangia": ecco il rapporto sul recinto dove sono rinchiusi (Di giovedì 1 ottobre 2020) I tre orsi "versano o in una situazione di stress psico-fisico molto severa": M49 "ha smesso di alimentarsi", M57 "ripete costantemente dei movimenti in maniera ritmata" e DJ3, spaventata, "si è nascosta nel boschetto". Nel recinto del Casteller in Trentino, dove sono rinchiusi i tre animali, numero massimo consentito per la struttura, non sono garantite le "adeguate condizioni di benessere degli esemplari". È la conclusione che Ispra ed i carabinieri del Cites traggono nella relazione scritta dopo il sopralluogo effettuato il 14 settembre scorso su indicazione del ministero dell'Ambiente. Relazione che ilfattoquotidiano.it ha potuto leggere ...

