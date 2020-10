Gioia Milan | passa alla fase a gironi di EL dopo un’incredibile lotteria ai rigori 11-10

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Una gara interminabile. Quasi tre ore.infiniti, doppio turno e tra i rossoneri tira anche Donnarumma. E’ di Kjaer il rigore decisivo che manda i rossoneri avanti in Europa League grazie all’errore di Aderlan. Oggi serviva fare l‘ultimo passo prima di approdare aidi Europa League. Pronti e via a Vila do Conde, in Portogallo, con un primo tempo giocato quasi in parità. Il vantaggio delarriva con Saelemaekers al 52′ grazie a un tiro angolato lasciato tutto solo ddifesa del Rio Ave. I padroni di casa non mollano e rilanciano, il pareggio dei portoghesi arriva pocoal 71′ con Geraldes che servito a rimorchio da Piazon manda la sfera alle spalle di Donnarumma. La doccia fredda per i rossoneri arriva al primo minuto dei tempi supplementari ...