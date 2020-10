Elisabetta Gregoraci ha perdonato Flavio Briatore? La confessione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo . La conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare in importanti dichiarazioni sull’ex marito. Ecco che cosa ha detto. Elisabetta Gregoraci si è liberata in una confessione riguardante l’ex marito Flavio Briatore. Attualmente la conduttrice televisiva si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip, per la nuova edizione del programma. Questo reality show anche … Leggi su youmovies (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo . La conduttrice televisivasi è lasciata andare in importanti dichiarazioni sull’ex marito. Ecco che cosa ha detto.si è liberata in unariguardante l’ex marito. Attualmente la conduttrice televisiva si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip, per la nuova edizione del programma. Questo reality show anche …

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - DiegoVella4 : RT @davidemaggio: Ecco come bruciare una relazione sul nascere ?? Pretelli confessa alla Brandi: 'Elisabetta mi ha detto che vuole fare l'… - IsaeChia : #GfVip 5, #PatriziaDeBlanck e la rivelazione choc su #PierpaoloPretelli ed #ElisabettaGregoraci! - LuciaLaVita1 : RT @_House_M_D: Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore mi trascurava, ero triste, ho rinunciato alla mia vita per lui” “Poi abbiamo divorzi… -