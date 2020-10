Dove nascerà la prossima pandemia? (Di giovedì 1 ottobre 2020) I virus che compiono il salto dagli animali agli esseri umani sono stati il punto di partenza di numerose epidemie, da ebola a zika. Per questo vanno incrementate le ricerche che studiano gli eventi più favorevoli alla loro trasmissione. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) I virus che compiono il salto dagli animali agli esseri umani sono stati il punto di partenza di numerose epidemie, da ebola a zika. Per questo vanno incrementate le ricerche che studiano gli eventi più favorevoli alla loro trasmissione. Leggi

auroraceee : Domani sera io già mi aspetto la busta del gf dove dirà di far sfilare i ragazzi per gioco e le ragazze dovranno at… - Sweet_Mrs_Payne : @Pierosprincess E hai fatto bene,se hai capito che é questo quello che vuoi non devi continuare a considerarlo un a… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove nascerà A Viatosto nascerà il Bosco degli Astigiani ATNews