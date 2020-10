Diari di un cardinale conservatore

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Pare ci siano pochi dubbi sul fatto che il mio conservatorismo sociale e la difesa dell’etica giudeo-cristiana abbiano acuito l’ostilità popolare, soprattutto tra i laicisti militanti. Credo nella Provvidenza di Dio; non ho mai scelto questa situazione, ne mi sono prodigato per evitarla; ma eccomi qui, e devo fare di tutto per compiere la volontà di Dio”. Così ilGeorge Pell nel suoo scritto durante la prigionia - oltre 400 giorni - nel carcere di Barwon in Australia, per abusi sessuali su minori (Pell è stato scagionato dalle accuse dall’Alta corte australiana ad aprile scorso).Il manoscritto sarà pubblicato negli Stati Uniti nella primavera del 2021. In esclusiva per l’Italia il mensile di apologetica Il Timone (in uscita l′8 ottobre) pubblica alcuni ...