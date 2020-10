Detto Fatto tra novità (Aldo Della Vecchia) e conferme (Jonathan Kashanian) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Manca ancora qualche settimana al ritorno in onda di Detto Fatto, la cui nuova edizione inizierà soltanto il 26 ottobre a causa del posticipo (dovuto al lockdown) del Giro d’Italia, che sarà trasmesso in diretta su Rai2. Blogo è in grado di anticipare alcuni dettagli sulle nuove puntate, che andranno in onda sulla rete diretta da Ludovico Di Meo dal lunedì al venerdì in una nuova fascia oraria, ossia 15.00-17.30 (alle 14 sarà proposto il nuovo programma di Milo Infante). Alla guida confermatissima Bianca Guaccero, in questo periodo impegnata sul set Della serie tv Il medico Della mala con Loretta Goggi, Marco Bocci e Violante Placido. L’idea del nuovo capoprogetto Aldo Della Vecchia sarebbe quella di aprire il ... Leggi su blogo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Manca ancora qualche settimana al ritorno in onda di, la cui nuova edizione inizierà soltanto il 26 ottobre a causa del posticipo (dovuto al lockdown) del Giro d’Italia, che sarà trasmesso in diretta su Rai2. Blogo è in grado di anticipare alcuni dettagli sulle nuove puntate, che andranno in onda sulla rete diretta da Ludovico Di Meo dal lunedì al venerdì in una nuova fascia oraria, ossia 15.00-17.30 (alle 14 sarà proposto il nuovo programma di Milo Infante). Alla guida confermatissima Bianca Guaccero, in questo periodo impegnata sul setserie tv Il medicomala con Loretta Goggi, Marco Bocci e Violante Placido. L’idea del nuovo capoprogettosarebbe quella di aprire il ...

