Coronavirus, record in Israele: quasi 9mila casi in 24 ore | In Germania i nuovi contagi tornano sopra quota 2.500 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore i contagi da Coronavirus in Israele sono stati quasi 9mila, 8.919,, segnando così un ennesimo record. Oltre 65mila i tamponi effettuati con un tasso di morbilità del 13.6%. Gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore idainsono stati, 8.919,, segnando così un ennesimo. Oltre 65mila i tamponi effettuati con un tasso di morbilità del 13.6%. Gli ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 1.900 contagi in Italia, record post #lockdown. Le vittime sono 20 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Spagna record di vittime in un giorno: 241. Johnson vara nuove restrizioni #ANSA - Agenzia_Ansa : Salgono i contagi (+1640) ma è record di tamponi, 20 morti #ANSA #coronavirus #salute - Agenzia_Ansa : Record di contagi da Covid-19 In Israele: quasi 9 mila in 24 ore. #ANSA #coronavirus #Covid http://vmcms.ansa.pri… - fisco24_info : Coronavirus, record in Israele, quasi 9 mila casi: Il lockdown è stato esteso fino al 14 ottobre -