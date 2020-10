Confcommercio Napoli, della Corte incontra l’assessore: Riaprire piazza Plebiscito, via Calabritto e via Chiaia (Di giovedì 1 ottobre 2020) “La disastrosa situazione del commercio a Napoli ha bisogno di misure forti e immediate”. A parlare così è Carla della Corte, presidente di Confcommercio Napoli che stamattina ha incontrato l’assessore alle Infrastrutture del COmune di Napoli Alessandra Clemente. “La crisi dovuta al Covid, le restrizioni imposte dalla Regione, i tanti cantieri aperti e le difficoltà del trasporto pubblico – afferma l’imprenditrice dopo l’incontro – ci obbligano a chiedere misure urgenti all’amministrazione comunale. Abbiamo chiesto la riapertura momentanea al traffico di piazza Plebiscito, via Calabritto e via Chiaia e il ripristino del senso di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 ottobre 2020) “La disastrosa situazione del commercio aha bisogno di misure forti e immediate”. A parlare così è Carla, presidente diche stamattina hato l’assessore alle Infrastrutture del COmune diAlessandra Clemente. “La crisi dovuta al Covid, le restrizioni imposte dalla Regione, i tanti cantieri aperti e le difficoltà del trasporto pubblico – afferma l’imprenditrice dopo l’incontro – ci obbligano a chiedere misure urgenti all’amministrazione comunale. Abbiamo chiesto la riapertura momentanea al traffico di, viae viae il ripristino del senso di ...

come da nuovo dispositivo”, ha detto il presidente di Confcommercio Napoli, Carla della Corte, al termine dell’incontro con l’assessore Alessandra Clemente che ha sottolineato “di aver ripristinato ...

Galleria della Vittoria chiusa, Confcommercio al Comune di Napoli: riaprire al traffico il Plebiscito e via Chiaia

«La disastrosa situazione del commercio a Napoli ha bisogno di misure forti e immediate. La crisi dovuta al Covid, le restrizioni imposte dalla Regione, i tanti cantieri aperti e ...

come da nuovo dispositivo", ha detto il presidente di Confcommercio Napoli, Carla della Corte, al termine dell'incontro con l'assessore Alessandra Clemente che ha sottolineato "di aver ripristinato