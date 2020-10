"Ciao grande Mirko". Zalone dà l'addio al suo amico speciale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Aveva sedici anni, faceva lo youtuber ed era in carrozzina. Insieme avevano girato uno straordinario spot contro la Sma. Diceva: "Vorrei costruire luna park anche per le persone disabili". Leggi su repubblica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Aveva sedici anni, faceva lo youtuber ed era in carrozzina. Insieme avevano girato uno straordinario spot contro la Sma. Diceva: "Vorrei costruire luna park anche per le persone disabili".

Ultime Notizie dalla rete : Ciao grande "Ciao grande Mirko". Zalone dà l'addio al suo amico speciale La Repubblica Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, piange, offende Pupo e minaccia di andarsene

Il momento di crisi del giovane influencer milanese protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Volo fatale giù dalla scarpata, Cagliari piange Alessio Pinna: “Addio a un grande pescatore”

Il 48enne, pescatore professionista, è morto dopo essere stato sbalzato dall'auto che stava guidando. A giugno era riuscito ad uscire indenne dalla puntura di un trigone nelle acque di Castiadas, choc ...

