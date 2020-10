Caseifici aperti per conoscere la storia e il gusto del Parmigiano Reggiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna Caseifici aperti, l’appuntamento che offrirà a curiosi e appassionati la possibilità di conoscere più da vicino la produzione del Parmigiano Reggiano DOP, naturalmente con la garanzia dell’osservazione puntuale delle norme sul distanziamento sociale e le misure anti-contagio. Visite guidate al Caseificio e al magazzino di stagionatura, spacci aperti, eventi per bambini e degustazioni, uniti alla disponibilità dei casari, offriranno la possibilità di conoscere la zona d’origine del Parmigiano Reggiano e la storia di questo formaggio, vera icona di un territorio. Un metodo di lavorazione rimasto pressoché ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna, l’appuntamento che offrirà a curiosi e appassionati la possibilità dipiù da vicino la produzione delDOP, naturalmente con la garanzia dell’osservazione puntuale delle norme sul distanziamento sociale e le misure anti-contagio. Visite guidate alo e al magazzino di stagionatura, spacci, eventi per bambini e degustazioni, uniti alla disponibilità dei casari, offriranno la possibilità dila zona d’origine dele ladi questo formaggio, vera icona di un territorio. Un metodo di lavorazione rimasto pressoché ...

