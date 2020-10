Can Yaman: com’è andata la registrazione di “C’è Posta per Te”? Le indiscrezioni. Quando andrà in onda (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ieri, mercoledì 30 settembre, c’è stata la “famosa” registrazione della puntata di “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi che ha visto tornare come ospite Can Yaman. Cosa è successo? La pagina Facebook “Can Yaman Italia” ha fatto trapelare alcune indiscrezioni, in attesa di vedere l’ospitata in TV. Ora c’è una data certa: il 16 gennaio! L’ingresso di Can Yaman in studio Il divo turco, 31 anni l’8 novembre prossimo, pantaloni e camicia nera, giacca grigia e fantasia bianca, e ovviamente non più i capelli lunghi e il codino della volta precedente (vedi foto sopra, ndr), sembra fosse molto emozionato al suo primo ingresso in studio dopo il lockdown. Sono stati mandati in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ieri, mercoledì 30 settembre, c’è stata la “famosa”della puntata di “C’èper Te” di Maria De Filippi che ha visto tornare come ospite Can. Cosa è successo? La pagina Facebook “CanItalia” ha fatto trapelare alcune, in attesa di vedere l’ospitata in TV. Ora c’è una data certa: il 16 gennaio! L’ingresso di Canin studio Il divo turco, 31 anni l’8 novembre prossimo, pantaloni e camicia nera, giacca grigia e fantasia bianca, e ovviamente non più i capelli lunghi e il codino della volta precedente (vedi foto sopra, ndr), sembra fosse molto emozionato al suo primo ingresso in studio dopo il lockdown. Sono stati mandati in ...

redazioneiene : Arriva una star dalla Turchia e salta ogni regola ?? - team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - team_world : BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN ?? Per altre foto e video ti consigliamo di seguire l'hashtag #CanYamanInItaly - cristinascat10 : RT @pausinismile: C'è un po' di Can Yaman in questo Özgür Atasoy, muoio ?? - serieTVfollower : RT @IrisDiletta: La censura turca su Demet e Ibo a letto assieme nudi ha qualcosa da dire? O si scatena solo se Can Yaman prova solo a togl… -