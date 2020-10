Borse caute. Piazza Affari più tonica

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna lala, nonostante il dato sul PMI manifatturiero dell’Eurozona abbia evidenziato una crescita più veloce per il settore. L’attenzione degli investitori resta concentrata sulle elezioni presidenziali americane e sugli sviluppi della pandemia di coronavirus su entrambe le sponde dell’Atlantico. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,173. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 40,03 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si ...