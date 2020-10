Bonus, premi e ricompense nell’industria del gaming online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nessuno può resistere alla tentazione di una ricompensa. E poco importa che arrivi perché si è compiuta una buona azione, restituito al proprietario un oggetto trovato per strada o scelto un prodotto al posto di un altro. L’idea di ricevere un premio solletica l’indole umana sin dall’infanzia. La ricompensa suscita un’emozione positiva, cui si aggiunge anche un aspetto concreto, che soddisfa pure la nostra parte pratica. Ecco perché resistere alla tentazione di un Bonus è davvero difficile. Funziona con gli acquisti ma anche nell’ambito ludico. Per questo grandi marchi di videogiochi, dalla Nintendo alla Playstation, hanno iniziato a lanciare schemi di Bonus e rewards. Una specie di rincorsa a chi offre di più, che ha coinvolto anche molti dei casinò AAMS ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nessuno può resistere alla tentazione di una ricompensa. E poco importa che arrivi perché si è compiuta una buona azione, restituito al proprietario un oggetto trovato per strada o scelto un prodotto al posto di un altro. L’idea di ricevere uno solletica l’indole umana sin dall’infanzia. La ricompensa suscita un’emozione positiva, cui si aggiunge anche un aspetto concreto, che soddisfa pure la nostra parte pratica. Ecco perché resistere alla tentazione di unè davvero difficile. Funziona con gli acquisti ma anche nell’ambito ludico. Per questo grandi marchi di videogiochi, dalla Nintendo alla Playstation, hanno iniziato a lanciare schemi die rewards. Una specie di rincorsa a chi offre di più, che ha coinvolto anche molti dei casinò AAMS ...

Marioplanino : RT @napolista: La Serie A gestisce i focolai come in un gioco a premi: hai troppi positivi? Gioca il jolly! L’hanno chiamato “bonus”: ogni… - NapoliVertical : RT @napolista: La Serie A gestisce i focolai come in un gioco a premi: hai troppi positivi? Gioca il jolly! L’hanno chiamato “bonus”: ogni… - napolista : La Serie A gestisce i focolai come in un gioco a premi: hai troppi positivi? Gioca il jolly! L’hanno chiamato “bon… - Ricochet6It : Lotteria ! Ricchi premi! 750 milioni Cassa integrazione Bonus bebè, Colf, Ristrutturazione al 110% ! Bonus PC, mono… - soteros1 : RT @boni_castellane: Chi si stupisce dell'aumento segreto a Tridico non conosce le normali prassi e i normali 'premi' dei dirigenti statali… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus premi Bonus e premi, Conte: "Ecco il piano cashless" Adnkronos Premi per i pagamenti con la carta: rischio per i bancomat

“Scendo al volo a fare bancomat”: da dicembre questa semplice operazione potrebbe richiederti molto più tempo. E’ uno degli effetti del piano cashless, il progetto allo studio del governo che prevede ...

Bonus carte, servono almeno 50 transazioni ogni sei mesi

Il Governo starebbe pensando anche a un super rimborso che premierà chi effettua il maggior numero di pagamenti elettronici in un anno ...

“Scendo al volo a fare bancomat”: da dicembre questa semplice operazione potrebbe richiederti molto più tempo. E’ uno degli effetti del piano cashless, il progetto allo studio del governo che prevede ...Il Governo starebbe pensando anche a un super rimborso che premierà chi effettua il maggior numero di pagamenti elettronici in un anno ...