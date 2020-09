Worlds 2020, eliminazione per i MAD Lions. Decisiva la sconfitta contro Papara Supermassive (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non sono bastate le parole di ShadOw a svoltare la stagione dei MAD Lions. Il ko patito contro i Papara Supermassive è costato l’eliminazione dai Worlds 2020 al team spagnolo. I campioni di Turchia hanno rifilato una batosta dolorosissima a ShadOw e soci, che abbandonano la competizione a testa bassa. Probabilmente la sconfitta è stata determinata dalla maggiore inesperienza dei ragazzi di MAD Lions, al cospetto di un team molto preparato e attento ad ogni minimo dettaglio. L’eliminazione è certamente una forte delusione per i MAD Lions, su cui c’erano davvero molte aspettative. Va comunque sottolineato che per quasi tutti i giocatori si trattava della prima ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non sono bastate le parole di ShadOw a svoltare la stagione dei MAD. Il ko patitoè costato l’daial team spagnolo. I campioni di Turchia hanno rifilato una batosta dolorosissima a ShadOw e soci, che abbandonano la competizione a testa bassa. Probabilmente laè stata determinata dalla maggiore inesperienza dei ragazzi di MAD, al cospetto di un team molto preparato e attento ad ogni minimo dettaglio. L’è certamente una forte delusione per i MAD, su cui c’erano davvero molte aspettative. Va comunque sottolineato che per quasi tutti i giocatori si trattava della prima ...

esports247_it : Worlds 2020, eliminazione per i MAD Lions. Decisiva la sconfitta contro Papara Supermassive - PonytaEle : RT @natolibero68: Tuttavia, a causa dei molti formati diversi in cui i dati sono disponibili e dell'identificazione a volte imprecisa...Que… - 2020_worlds : @HarpoonTV avisei ???? - capand69 : RT @natolibero68: Tuttavia, a causa dei molti formati diversi in cui i dati sono disponibili e dell'identificazione a volte imprecisa...Que… - italiavola : Go World’s Philosophy:10 pensieri che racchiudono il DNA del Gruppo -