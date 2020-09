Usa 2020, duello tv Trump-Biden a suon di insulti! Il dem: “Sei un clown”. Il presidente: “In te nulla di intelligente” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il primo duello tv tra Trump e Biden è stato segnato da caos, insulti e continue interruzioni nei 96 minuti di Cleveland. Delusi gli elettori indecisi, i quali speravano in un dibattito sui temi concreti. CLEVELAND – Il primo duello televisivo tra Donald Trump e Joe Biden si è rivelato un concentrato di insulti. Sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, il faccia a faccia tra i due candidati alla Casa Bianca si chiude a discapito degli elettori americani indecisi che speravano in un confronto schietto ma utile per capirne di più in vista delle elezioni del 3 novembre. E invece per 96 minuti è un rincorrersi di insulti e continue interruzioni, come forse mai era accaduto in un dibattito presidenziale negli Stati Uniti. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il primotv traè stato segnato da caos, insulti e continue interruzioni nei 96 minuti di Cleveland. Delusi gli elettori indecisi, i quali speravano in un dibattito sui temi concreti. CLEVELAND – Il primotelevisivo tra Donalde Joesi è rivelato un concentrato di insulti. Sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, il faccia a faccia tra i due candidati alla Casa Bianca si chiude a discapito degli elettori americani indecisi che speravano in un confronto schietto ma utile per capirne di più in vista delle elezioni del 3 novembre. E invece per 96 minuti è un rincorrersi di insulti e continue interruzioni, come forse mai era accaduto in un dibattito presidenziale negli Stati Uniti. ...

