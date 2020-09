Torino, è morto il filosofo Vittorio Mathieu. Nel 1994 fu tra i fondatori di Forza Italia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Se ne va a 97 anni il filosofo Vittorio Mathieu, uno dei più noti accademici di Torino. Per anni docente di Filosofia teoretica e poi di Filosofia morale, si è occupato anche di musica, filosofia della scienza, estetica e politica firmando oltre 400 pubblicazioni. Nel 1994 ha contribuito anche a fondare Forza Italia insieme a Silvio Berlusconi, Lucio Colletti e Marcello Dell’Utri. Nato a Varazze (Savona) nel 1923, ha vissuto fino agli ultimi giorni nella sua casa sulla collina di Torino. Poi il ricovero in ospedale a Chivasso dove si è spento stamattina. I funerali, stando a quanto si apprende, si terranno alla Gran Madre di Torino. I suoi filosofi di riferimento erano Immanuel Kant e Henri Bergson. “Era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Se ne va a 97 anni il, uno dei più noti accademici di. Per anni docente di Filosofia teoretica e poi di Filosofia morale, si è occupato anche di musica, filosofia della scienza, estetica e politica firmando oltre 400 pubblicazioni. Nelha contribuito anche a fondareinsieme a Silvio Berlusconi, Lucio Colletti e Marcello Dell’Utri. Nato a Varazze (Savona) nel 1923, ha vissuto fino agli ultimi giorni nella sua casa sulla collina di. Poi il ricovero in ospedale a Chivasso dove si è spento stamattina. I funerali, stando a quanto si apprende, si terranno alla Gran Madre di. I suoi filosofi di riferimento erano Immanuel Kant e Henri Bergson. “Era ...

