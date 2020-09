Tabellone maschile Roland Garros 2020: c’è Djokovic, presenti Berrettini e Sinner (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Tabellone principale del Roland Garros maschile 2020, prestigioso evento in programma dal 27 settembre all’11 ottobre. Rafael Nadal vorrà confermare una volta di più la propria straordinaria leadership sul rosso di Parigi, seppur troverà di fronte il mai domo Novak Djokovic, reduce dal successo agli Internazionali d’Italia, e Dominic Thiem, recentemente trionfatore agli Us Open. Otto atleti azzurri avranno accesso diretto al main draw, fra i quali spiccano Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner, sebbene siano da evidenziare le presenze di Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Andreas Seppi e Salvatore Caruso. Di seguito tutti gli accoppiamenti. SECONDO TURNO PARTE ALTA (1) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilprincipale del, prestigioso evento in programma dal 27 settembre all’11 ottobre. Rafael Nadal vorrà confermare una volta di più la propria straordinaria leadership sul rosso di Parigi, seppur troverà di fronte il mai domo Novak, reduce dal successo agli Internazionali d’Italia, e Dominic Thiem, recentemente trionfatore agli Us Open. Otto atleti azzurri avranno accesso diretto al main draw, fra i quali spiccano Matteo, Fabio Fognini e Jannik, sebbene siano da evidenziare le presenze di Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Andreas Seppi e Salvatore Caruso. Di seguito tutti gli accoppiamenti. SECONDO TURNO PARTE ALTA (1) ...

Roland Garros 2020: i risultati del tabellone maschile (29 settembre). Ok Djokovic, rimonte Rublev e Tsitsipas, bene Berrettini

TENNIS: ROLAND GARROS. THIEM AVANZA AL TERZO TURNO

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dominic Thiem avanza al terzo turno al Roland Garros maschile, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 27enne tennista austriaco, numero 3 del ra ...

Roland Garros: Errani out. Wawrinka passa il turno

L'austriaco ha superato il secondo turno del torneo sulla terra battuta di parigi. L'italiana eliminata da Bertens ...

