Stretta di De Luca su movida, matrimoni e eventi (Di mercoledì 30 settembre 2020) di Monica De Santis Stretta sulla movida, sui matrimoni e sulle feste. Ma anche nuove restrizioni per cinema e teatri. La nuova ordinanza regionale, firmata dal governatore De Luca, la quarta, in meno di una settimana, colpisce ancora una volta i settori più penalizzati dal lockdown. L’ordinanza che ha decorrenza immediata e durerà fino al prossimo 7 ottobre infatti prevede che l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla Stretta osservanza dei protocolli. Ma non solo lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 30 settembre 2020) di Monica De Santissulla, suie sulle feste. Ma anche nuove restrizioni per cinema e teatri. La nuova ordinanza regionale, firmata dal governatore De, la quarta, in meno di una settimana, colpisce ancora una volta i settori più penalizzati dal lockdown. L’ordinanza che ha decorrenza immediata e durerà fino al prossimo 7 ottobre infatti prevede che l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati allaosservanza dei protocolli. Ma non solo lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure ...

