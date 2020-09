«Roubaix, une lumière», la luce delle parole e delle immagini (Di giovedì 1 ottobre 2020) La mia scommessa è non ripetermi in nessuno dei miei film, ha detto Arnaud Desplechin parlando del suo ultimo, Roubaix, une lumiére – da oggi in sala. Che pure si muove nella città in cui il regista francese è nato, e dove negli anni è tornato più volte (Racconto di Natale, I miei giorni più belli, I fantasmi d’Ismael) nella memoria di un tempo sospeso che lo riportava alla casa di famiglia – ormai venduta – e alla tenerezza e … Continua L'articolo «Roubaix, une lumière», la luce delle parole e delle immagini proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 ottobre 2020) La mia scommessa è non ripetermi in nessuno dei miei film, ha detto Arnaud Desplechin parlando del suo ultimo,, une lumiére – da oggi in sala. Che pure si muove nella città in cui il regista francese è nato, e dove negli anni è tornato più volte (Racconto di Natale, I miei giorni più belli, I fantasmi d’Ismael) nella memoria di un tempo sospeso che lo riportava alla casa di famiglia – ormai venduta – e alla tenerezza e … Continua L'articolo «, une lumière», laproviene da il manifesto.

HermanLong2 : RT @MauroGerva: Domani esce in sala un film magnifico, #RoubaixUneLumière, con i migliori attori e le migliori attrici del mondo: non perde… - cortisonici : RT @MauroGerva: Domani esce in sala un film magnifico, #RoubaixUneLumière, con i migliori attori e le migliori attrici del mondo: non perde… - nymphoangelo : RT @MauroGerva: Domani esce in sala un film magnifico, #RoubaixUneLumière, con i migliori attori e le migliori attrici del mondo: non perde… - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Domani esce in sala un film magnifico, #RoubaixUneLumière, con i migliori attori e le migliori attrici del mondo: non perde… - NoMadEntertainm : 'Roubaix, une lumière' vi aspetta al cinema. ?? ???? Ecco l'elenco delle sale da domani 1 ottobre. Non mancate! -