Recovery Plan, ecco le cifre: 40 miliardi al digitale, solo 20 alle infrastrutture (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il governo mette sul tavolo i primi numeri. Al Green 75 miliardi, una fetta consistente al superbonus. Dieci miliardi per il piano acqua, cominciati gli incontri con i singoli ministeri Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il governo mette sul tavolo i primi numeri. Al Green 75, una fetta consistente al superbonus. Dieciper il piano acqua, cominciati gli incontri con i singoli ministeri

crippa5stelle : Oggi, in Parlamento, abbiamo fatto importanti passi avanti nella definizione del Recovery plan italiano, grazie al… - fattoquotidiano : Gli effetti dell’altro virus sono lenti, molto meno immediati rispetto a quelli del Covid-19. L’altro virus sono le… - MazzucatoM : Domani mattina (alle ore 11:30) sarò ospite del programma economico di @SkyTG24 per un'intervista con… - BuongiornoSk : Green economy, digitalizzazione e ferrovie tra le priorità del Recovery plan slovacco - LanzoIgor : RT @Deputatipd: A questo servono le infrastrutture utili alle persone: non solo a ridurre le distanze fisiche, ma anche le disuguaglianze s… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery Plan, ecco le cifre: 40 miliardi al digitale, solo 20 alle infrastrutture Il Sole 24 ORE Il sindaco di Cuneo Federico Borgna al Festival delle Città di Roma

Questa mattina il Sindaco Borgna, insieme a Oscar Farinetti (imprenditore e fondatore di Eataly), Mauro Berruto (allenatore di volley) e Maria Rosaria Capobianchi (Direttrice del laboratorio di Virolo ...

Nella manovra l’avvio della riforma fiscale, ma non c’è accordo

Una quarantina tonda di miliardi: tanto varrà quella che un tempo si chiamava «la manovra» per il 2021. Sempre che non lieviti di qui a domenica. Il consiglio dei ministri si è riunito infatti ieri se ...

Recovery Plan

ActionAid con #SicuriPerDavvero al fianco dei territori colpiti da catastrofi naturali… Il Recovery Plan è l’opportunità per il Governo di inserire misure volte alla messa in sicurezza di tutto il ...

Questa mattina il Sindaco Borgna, insieme a Oscar Farinetti (imprenditore e fondatore di Eataly), Mauro Berruto (allenatore di volley) e Maria Rosaria Capobianchi (Direttrice del laboratorio di Virolo ...Una quarantina tonda di miliardi: tanto varrà quella che un tempo si chiamava «la manovra» per il 2021. Sempre che non lieviti di qui a domenica. Il consiglio dei ministri si è riunito infatti ieri se ...ActionAid con #SicuriPerDavvero al fianco dei territori colpiti da catastrofi naturali… Il Recovery Plan è l’opportunità per il Governo di inserire misure volte alla messa in sicurezza di tutto il ...