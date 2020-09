Ratchet & Clank | Rift Apart per PS5 tra risoluzione 4K dinamica | modalità Performance a 60 fps e molte altre feature

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono emerse online alcune nuove informazioni ufficiali su, il prossimo titolo della serie in arrivo su PlayStation 5. Sony ha aggiornato le sue pagine ed ovviamente arrivano alcune informazioni aggiuntive sul prossimo titolo di Insomniac. Sapevamo già che il gioco offrirà un'opzione a 60 FPS e ora abbiamo alcuni dettagli aggiuntivi sulla sua.Come elencato nella pagina del gioco aggiornata,verrà visualizzato in "4K dinamico e HDR" invece della4K nativa. Ciò implica che il gioco cambieràmente tra le risoluzioni a seconda di ciò che ...

Emergono nuovi dettagli per quanto riguarda Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 tra risoluzione 4K dinamica e modalità Performance che punta ai 60 fps.Dal sito ufficiale di PlayStation emergono importanti dati di natura tecnica in merito a Ratchet & Clank Rift Apart per PS5.