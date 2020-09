Pica | Raggi deve intervenire | dopo Ztl retromarcia anche su Cosap?

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – “In questi giorni riceviamo diverse segnalazioni dai nostri associati circa la richiesta da parte del Comune del pagamento della. Una richiesta a nostro avviso bizzarra, visto che la Fiepet-Confesercenti di concerto con le altre associazioni di categoria aveva battagliato e ottenuto dal Campidoglio la sospensione della tassa sull’occupazione di suolo pubblico per tutto il 2020.” “Provvedimento peraltro approvato attraverso una Memoria di Giunta capitolina. Non vorremmo chel’assurdasulla sospensione della Ztl, che anziche’ essere prorogata e’ stata incomprensibilmente riattivata, l’Amministrazione capitolina decidesse di tornare a far pagare fino alla fine dell’annola tassa sull’occupazione di suolo pubblico. La ...