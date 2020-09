Morte di Erika Lucchesi in discoteca a Vinci: chiesto rinvio a giudizio per un amico e il pusher (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per la Morte di Erika Lucchesi, avvenuta il 20 ottobre del 2019 nella discoteca Jaiss di Sovigliana, nel comune di Vinci, la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per due persone. Lo rivela La Nazione. Si tratta di un amico 21enne della ragazza morta e di un tunisino 28enne, accusato di averle ceduto almeno due pasticche di ecstasy. Il tunisino, senza fissa dimora, è attualmente in carcere Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per ladi, avvenuta il 20 ottobre del 2019 nellaJaiss di Sovigliana, nel comune di, la Procura di Firenze hailper due persone. Lo rivela La Nazione. Si tratta di un21enne della ragazza morta e di un tunisino 28enne, accusato di averle ceduto almeno due pasticche di ecstasy. Il tunisino, senza fissa dimora, è attualmente in carcere

