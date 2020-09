Mercato San Severino, Romano: “Lavori sul ponte di via Mulino del Pagano incompiuti” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMercato San Severino (Sa) – Ad quasi otto mesi dall’aggiudicazione, i lavori di allargamento del ponte di Via Mulino del Pagano sono ancora fermi. Il ponte è stato demolito e non è stato ricostruito e i disagi per i residenti nella zona e per il traffico veicolare sono notevoli. Un approfondimento della procedura di gara e di esecuzione dei lavori è stato condotto dal Movimento Civico Sanseverinese che, con un esposto a firma del suo coordinatore Giovanni Romano, ha informato le competenti Autorità Giudiziarie, la Corte dei Conti e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) chiedendo di accertare la correttezza legale di quanto è stato fatto dall’Amministrazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan(Sa) – Ad quasi otto mesi dall’aggiudicazione, i lavori di allargamento deldi Viadelsono ancora fermi. Ilè stato demolito e non è stato ricostruito e i disagi per i residenti nella zona e per il traffico veicolare sono notevoli. Un approfondimento della procedura di gara e di esecuzione dei lavori è stato condotto dal Movimento Civico Sanseverinese che, con un esposto a firma del suo coordinatore Giovanni, ha informato le competenti Autorità Giudiziarie, la Corte dei Conti e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) chiedendo di accertare la correttezza legale di quanto è stato fatto dall’Amministrazione ...

AntoVitiello : #Colombo a Dazn: “Emozione unica segnare a San Siro, ho sempre lavorato per questo. Sono al #Milan da quando ero pi… - SulPanaro : Piazza del Mercato diventa associazione e si presenta a San Felice - marioaprea : @virginiaraggi E basta con questo San Basilio, vieni a primavalle che il mercato aspetta ancora - Frances47226166 : RT @giulianadipillo: Il prossimo 11 settembre assemblea pubblica per individuare le soluzioni più idonee per l’apertura dell’ex Mercato San… - cittametrobo : [succede domani in #BolognaMetropolitana] 'Classica da Mercato' concerto a Bologna, 'Per campi e per orti' incontr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato San Mercato San Severino: imperversa ancora il maltempo, disagi in città Zerottonove.it LE INCERTEZZE DELL'ATTACCO

Sono tante le note positive per la Fiorentina che ha lasciato in eredità la sconfitta di Milano contro l'Inter di sabato scorso, ma sicuramente in questi ultimi giorni di mercato gli equilibri ... la ...

Ztl, da domani stop all’apertura anticipata delle porte di lungarno Vespucci e via della Scala

A Firenze non sarà prorogata l’apertura anticipata delle due porte della Ztl del lungarno Vespucci e di via della Scala. É quanto ha deciso la giunta comunale. Da giovedì 1° ottobre quindi torna l’ora ...

Sono tante le note positive per la Fiorentina che ha lasciato in eredità la sconfitta di Milano contro l'Inter di sabato scorso, ma sicuramente in questi ultimi giorni di mercato gli equilibri ... la ...A Firenze non sarà prorogata l’apertura anticipata delle due porte della Ztl del lungarno Vespucci e di via della Scala. É quanto ha deciso la giunta comunale. Da giovedì 1° ottobre quindi torna l’ora ...