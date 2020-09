Mercato Juve | il colpo in difesa per Pirlo arriva dalla Serie A

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il fronte cessioni dellantus potrebbe infuocarsi in questa ultimo rush della finestra di calcio. In ballo ancora la delicata rescissione contrattuale di Sami Khedira, che rimarrebbe in bilico, ma anche le potenziali cessioni di Douglas Costa, in direzione Inghilterra e Mattia De Sciglio, sempre nell’orbita della Roma. Inoltre fuori dal progetto bianconero ci sarebbe anche Daniele Rugani, che potrebbe essere oggetto d’interesse del Newcastle. Proprio nel caso il centrale italiano dovesse lasciare la Vecchia Signora, Andreaavrebbe individuato, in accordo con la dirigenza, il rimpiazzo giusto per il reparto arretrato. Un profilo scelto sia per andare incontro alla volontà di svecchiamento della rosa, che per cercare di avere giocatori sempre pronti per affrontare il campionato italiano. LEGGI ...