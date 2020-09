Lazio-Atalanta 1-4 | la Dea cala il poker all’Olimpico

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Allo “Stadio Olimpico”,termina con una netta vittoria della Dea: Gomez trascina i bergamaschi alla vittoria Il recupero della prima giornata di Serie A tranon delude le aspettative e regala una partita ricca di gol e spettacolo. LA CRONACA DELLA PARTITA L’non si snatura e fa sin dal primo minuto la classica partita da schiacciasassi, con un pressing di squadra e volontà di attaccare la porta in massa. Lanon è attendista ma compie numerosi errori e si mostra poco lucida negli ultimi venti metri. Palomino salva la propria porta su una conclusione a botta sicura di Immobile. La Dea passa in vantaggio dopo dieci minuti con Gosens bravo a depositare di prima in rete una sponda area di Hateboer servito a sua volta ...

Caicedo accorcia. Gomez, che gol! Sullo stesso risultato dell'ultimo Lazio-Atalanta (19 ottobre 2019), Inzaghi spera di nuovo nella rimonta. Dentro Cataldi per Leiva e Bastos per Radu, Romero per ...(ANSA) - ROMA, 30 SET - Atalanta batte Lazio 4-1 (3-0) nel recupero della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. I gol: nel primo tempo ...L’Atalanta di Gasperini non si ferma più. E vince per 4-1 all’Olimpico contro una buona Lazio, che però ha commesso qualche errore di troppo in difesa.