La Lega di Serie A non decide sul rinvio di Genoa-Torino (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Il Consiglio della Lega di A di calcio non ha deciso sul caso Genoa, tornerà a riunirsi domani per valutare gli ultimi aggiornamenti Legati ai tesserati del club, tra giocatori e componenti dello staff, risultati positivi al coronavirus. Lo riferisce la stessa Lega in una breve nota stampa. Con Valon Behrami, intanto, salgono a 15 i casi positivi tra giocatori e componenti dello staff del Genoa calcio. La società del grifone ha comunicato i nomi dei giocatori e dei membri dello staff risultati positivi al Covid-19 dopo la partita con il Napoli, giocata domenica scorsa, valevole per il campionato di Serie A. "Tra i giocatori si tratta - si legge in una nota di società - di Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Il Consiglio delladi A di calcio non ha deciso sul caso, tornerà a riunirsi domani per valutare gli ultimi aggiornamentiti ai tesserati del club, tra giocatori e componenti dello staff, risultati positivi al coronavirus. Lo riferisce la stessain una breve nota stampa. Con Valon Behrami, intanto, salgono a 15 i casi positivi tra giocatori e componenti dello staff delcalcio. La società del grifone ha comunicato i nomi dei giocatori e dei membri dello staff risultati positivi al Covid-19 dopo la partita con il Napoli, giocata domenica scorsa, valevole per il campionato diA. "Tra i giocatori si tratta - si legge in una nota di società - di Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie Rassegna Stampa del 30 Settembre, Lega Serie A orientata a giocare Genoa-Torino Buon Calcio a Tutti Benevento, Inzaghi: "Non è con l'Inter che dobbiamo fare punti""

abbiamo regalato due gol e in Serie A non si può fare. Potevamo perdere meglio, coprendoci, ma non è questo quello che vogliamo. L'Inter è una delle migliori squadre d'Europa. Non abbiamo mai mollato ...

Serie A, Genoa-Torino: slitta a domani la decisione del Consiglio sul rinvio

Nessuna decisione per Genoa-Torino anche dopo il Consiglio di Lega di oggi: a questo punto decisione rinviata a domani È stata nuovamente rinviata la decisione su Genoa-Torino. Sono ore di grande ...

Genoa-Torino si gioca? Rinviata a domani la decisione sulla partita

Sulla carta la partita della terza giornata del campionato di Serie A 2020-2021 è in programma per sabato 3 ottobre. In realtà, ancora non è chiaro se ci sarà il fischio d'inizio regolarmente oppure ...

