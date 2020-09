Flavio Insinna fiato sospeso in diretta | all’Eredità un triste finale

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 settembre 2020)all’Eredità, è questo quello che si è notato proprio nella puntata di ieri durante il giocodella ghigliottina. foto facebookE’ successo tutto proprio nella puntata di ieri sera, protagonista della ghigliottina una nuova giovane concorrente che era stata presa a cuore, anche per la sua giovane età dal conduttore di Rai Uno, poi in un attimo il. L’Eredità è tornato in onda solo da qualche giorno dopo la canonica pausa estiva e al timone il conduttore romano che si trova ad affrontare la sua terza edizione che gli sta regalando grande successo di critica e di pubblico. Ieri sera anche lui insieme a tutti il pubblico è rimasto fino ...