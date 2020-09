Empoli | spunta Parigini per rinforzare l’attacco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. A Frosinone, infatti, è arrivata una convincente vittoria per 0-2. Perla fascia, la dirigenza azzurra ha messo gli occhi addosso adel Genoa. Filippo Bandinelli in un contrasto con Mirko Gori del Frosinone nella gara della scorsa stagione- Foto Marco Bucco/LaPresse, in prestito per giocarsi la A Vittorioè nato a Moncalieri, in provincia di Torino il 25 marzo 1996. E’ cresciuto calcisticamente nel Toro, quando a 10 anni è riuscito a vincere il provino. In maglia granata rimarrà per 7 anni consecutivi, diventando un punto fermo del settore giovanile del Torino. Nel 2013-14 viene mandato in prestito alla Juve Stabia in Serie B. A soli 17 anni, ...