Elton John a Capri senza mascherina, il Codacons: "Venga multato, legge uguale per tutti" (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – "Le regole valgono per tutti, e così come i cittadini campani sono obbligati ad indossare la mascherina all'aperto, lo stesso vale per vip e personaggi famosi. Per tale motivo presentiamo una istanza al prefetto di Napoli, al Comune di Capri e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, affinché elevino nei confronti di Elton John la sanzione amministrativa prevista dalla legge, che va da 400 a 1000 euro". Lo annuncia il presidente Codacons Carlo Rienzi riferendosi al alcune fotografie che ritraggono la nota popstar inglese in giro per Capri senza indossare la mascherina. Dispositivo, questo, reso obbligatorio, anche all'aperto, dalla recente disposizione n.72 della Regione Campania valevole fino al prossimo 4 ottobre.

