Covid, Nursing Up lancia l’allarme: In due settimane già 25 infermieri contagiati (10 dei quali in Campania) (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Venticinque infermieri contagiati da Nord a Sud solo nell’arco di tempo che intercorre dallo scorso 8 settembre a oggi. Con la Campania che vive una situazione a dir poco allarmante che e rischia addirittura di peggiorare. È il vero e proprio bollettino di guerra che si registra nelle strutture della pubblica sanità nel nostro Paese. Sono i dati ufficiali che arrivano dalle Asl locali e dagli organi di informazione a mettere a nudo una situazione che evidenzia come per i nostri infermieri l’emergenza, in realtà, non è mai finita”. Così in una nota il Nursing Up. “Con i nostri referenti regionali, ogni giorno- esordisce Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up- monitoriamo la situazione all’interno degli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Venticinqueda Nord a Sud solo nell’arco di tempo che intercorre dallo scorso 8 settembre a oggi. Con lache vive una situazione a dir poco allarmante che e rischia addirittura di peggiorare. È il vero e proprio bollettino di guerra che si registra nelle strutture della pubblica sanità nel nostro Paese. Sono i dati ufficiali che arrivano dalle Asl locali e dagli organi di informazione a mettere a nudo una situazione che evidenzia come per i nostril’emergenza, in realtà, non è mai finita”. Così in una nota ilUp. “Con i nostri referenti regionali, ogni giorno- esordisce Antonio De Palma, presidente nazionale delUp- monitoriamo la situazione all’interno degli ...

AppiaPolis : New post (25 INFERMIERI CONTAGIATI DA COVID. DE PALMA (NURSING UP): UN NUOVO BOLLETTINO DI GUERRA) has been publish… - Nurse24it : ?? #Covid-19: '?????????? ?????? ?????? ??????????, ?????????????????? ?????????? ???????????????????? ???? ???????????????????? ?????? ???? ???????????? ??????????????' L'appello del si… - nursing_uniud : Un video della @WHO ripercorre le tappe dell’esperienza italiana con il #COVID19 , “Primo paese occidentale ad affr… - RobertaRizzo3 : Siamo in un istituto neozelandese, dove futuri infermieri stanno usando Microsoft HoloLens per imparare a trattare… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Nursing Up: “Un plauso agli infermieri scrutatori”: Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del sindacato di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Nursing Covid-19, Nursing Up: infermieri contagiati, è già bollettino di guerra Redattore Sociale Covid-19, infermieri contagiati da Nord a Sud. Nursing up: "è un bollettino di guerra"

Venticinque infermieri contagiati da Nord a Sud nell'arco temperale che va dall'8 settembre al 28 e la Campania che diventa la regione più colpita; questi i dati che arrivano dalle Asl locali e dagli ...

Coronavirus, Nursing Up: «Oltre venti infermieri contagiati da Nord a Sud solo a settembre»

Genova. «Venticinque infermieri contagiati da Nord a Sud solo nell’arco di tempo che intercorre dallo scorso 8 settembre a oggi. Con la Campania che vive una situazione a dir poco allarmante che e ris ...

Venticinque infermieri contagiati da Nord a Sud nell'arco temperale che va dall'8 settembre al 28 e la Campania che diventa la regione più colpita; questi i dati che arrivano dalle Asl locali e dagli ...Genova. «Venticinque infermieri contagiati da Nord a Sud solo nell’arco di tempo che intercorre dallo scorso 8 settembre a oggi. Con la Campania che vive una situazione a dir poco allarmante che e ris ...